Стало известно имя самой стильной жительницы Красноярска

Самой стильной женщиной Красноярска стала журналист и шеф-редактор новостей на радио Людмила Ганжурова. Именно за нее проголосовало большинство посетителей портала Woman’s Day, который и запустил конкурс на выбор самой стильной жительницы столицы края.

За этот статус боролись 11 женщин. Всего за номинанток проголосовали 3534 раза. По итогам опроса 1 место заняла шеф-редактор новостей на радио Людмила Ганжурова (22 % — 776 голосов). Главным правилом своего стиля она называет «нескучную элегантность». «В одном из популярных психологических тестов по определению стиля я попала в категорию „Роскошная драная кошка“. В целом — так оно и есть», — призналась абсолютная победительница.

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На втором месте с 19 % голосов оказалась четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию и мать троих детей Татьяна Руйга, которая выбирает одежду в зависимости от настроения. Третье место досталось бухгалтеру Дарье Пильв — она выступает за ухоженность, гармоничность и безупречность в выборе одежды.

Напомним, обладательницы первых трех мест станут участницами федерального этапа конкурса.