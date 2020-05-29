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Сотрудницу красноярского СИЗО признали королевой красоты
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В Красноярском крае

Сотрудницу красноярского СИЗО признали королевой красоты

29 мая 15:06
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В ГУФСИН по Красноярскому краю выбрали «Мисс уголовно-исполнительной системы (УИС)» — лучшей женщиной в погонах в ведомстве стала представительница красноярского СИЗО-1, старший инспектор отдела воспитательной работы с осужденными Юлия Суренкова. Она получила корону королевы красоты и почетное право представлять регион на окружном конкурсе.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИН, конкурс проходил в течение трех дней, в нем участвовали представительницы 16 пенитенциарных учреждений региона, стаж службы которых в уголовно-исполнительной системе составляет не менее 3 лет. Они должны были не только продемонстрировать свои внешние данные и умение дефилировать по сцене, но прежде всего подтвердить свое право на ношение погон. Претендентки демонстрировали строевую и физическую подготовку, владение оружием.

Лучшей в испытаниях на этапе стрельб стала капитан внутренней службы Юлия Суренкова. Она же лучше остальных справилась с творческим заданием, когда девушки с помощью песен и танцев рассказывали об одном из выбранных субъектов Российской Федерации, о своей службе, озвучивали отрывки из кинофильмов.

Победительница
24.фсин.рф
Конкурсантки
24.фсин.рф
Конкурсантки
24.фсин.рф
Конкурсантки
24.фсин.рф
Одно из заданий конкурса
24.фсин.рф
Одно из заданий конкурса
24.фсин.рф
Одно из заданий конкурса
24.фсин.рф

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Образцом служебно-боевой подготовки признали начальницу отряда женской ИК-22 Евгению Константинову — она стала первой вице-мисс.

А самые хорошие показатели по физической подготовке — пробежать дистанцию на 1 километр, выполнить упражнение «планка», проплыть 50 метров вольным стилем — показала инспектор филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Октябрьскому району Красноярска Любовь Зарубицкая. По итогам конкурса она удостоилась звания второй вице-мисс.

В состав жюри вошли представители общественности и творческой интеллигенции.

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