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На севере края возобновили поиски пропавших месяц назад рыбаков (видео)
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На севере края возобновили поиски пропавших месяц назад рыбаков (видео)

14 июня 12:44
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На Енисее снова начали искать утонувших в районе Ярцево рыбаков, сообщили 14 июня в краевом учреждении «Спасатель».

Напомним, 19 мая компания из трех мужчин отправилась на рыбалку, но пропала и родственники обратились в полицию и к спасателям. В конце мая сестра одного из мужчин попросила помощи у волонтеров, обвинив оперативников в бездействии. Руководитель подразделения спасателей пояснил, что поиски прервали из-за отсутствия следов пропавших и результатов водолазных спусков.

Поиски рыбаков в Ярцево

Видео: еинформтв.рф

Сегодня стало известно, что по заявке полиции поиски возобновились. Вчера вечером спасатели уже приехали в Ярцево и утром начнут водолазные погружения. Предположительно работы продолжатся до 17 июня.

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