«Никто толком не ищет»: родные пропавших на севере рыбаков обратились к волонтерам

Родные пропавших на севере Красноярского края рыбаков обвинили спасателей в бездействии и ищут добровольцев, сообщила 31 мая двоюродная сестра одного из пропавших мужчин.

Женщина рассказала, что в Енисейском районе ее брат с двумя приятелями в пятницу, 19 мая, отправился на Енисей на рыбалку, но домой не вернулся. Позднее в районе села Ворогово (Туруханский район) обнаружили лодку, но самих мужчин не нашли. Вчера женщина попросила помощи через социальные сети:

«Самое страшное, что никто толком не ищет... В лес тоже никто не хочет идти. Поэтому ищем любые возможности. Может есть у кого знакомые в Ярцево, кто может в роли волонтёров помочь в поисках?».

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В ежедневной сводке краевого учреждения «Спасатель» информация о поисках есть — спасатели из Енисейска с 26 мая работают на Енисее в районе устья реки Кас.

За первый день специалисты проверили реку на протяжении 39 км и осмотрели острова. Три дня работы водолазов, которые провели 22 спуска, также не дали никакого результата.

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