В Красноярске утонула 8-летняя девочка

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух детей на выходных, сообщили 13 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Доследственную проверку сразу двух случаев гибели детей на воде начали в краевом следственном управлении. Так, 10 июня на Абаканской протоке утонула 8-летняя девочка. По предварительным данным, она отправилась на остров Отдыха вместе с двумя подружками в то время, когда ее мать была на работе, а бабушка находилась дома. Во время купания школьница утонула, доставать ее со дна пришлось спасателям.

Второй случай произошел в Минусинске на карьере в районе пос. Зеленый Бор. 15-летний подросток отдыхал там вместе с друзьями. Он выплыл на середину водоема, и начал тонуть. Спасти его приятели не смогли, тело из воды доставали водолазы.