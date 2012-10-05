Горсовет Минусинска лишил полномочий двух депутатов-оппозиционеров с нарушением закона

Двух депутатов городского совета Минусинска лишили депутатских полномочий. Об этом Newslab.ru рассказал их коллега по местному парламенту Роман Абрафиков.

Формальной причиной такого решения стало то, что депутаты не подали полных сведений о своих доходах и имуществе. Однако комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, состоящая из парламентариев, которая, по закону, и должна решать судьбу народных избранников в такой ситуации, так и не была созвана — решение принималось на заседании местной фракции «Единой России».

Лишение полномочий этих депутатов носит сугубо политический характер, — уверен Абрафиков, — дело в том, что они избирались от КПРФ и продолжали активно противостоять действиям мэра (глава города Дмитрий Меркулов, по совместительству является секретарем минусинского отделения «Единой России» — прим. ред).

Добавим, что, среди не подавших сведения о доходах, помимо двух депутатов-коммунистов, был и еще один самовыдвиженец. Правда, санкции горсовета его обошли стороной. Роман Абрафиков уверен: причина в том, что тот с момента избрания сохранял лояльность к действующей власти.

Еще один момент, который мог повлиять на решение мэра о снятии полномочий с нелояльных депутатов — истекающий срок полномочий самого мэра. В сентябре в Минусинске пройдут выборы нового состава горсовета, который затем изберет нового главу города.

— Все действия мэра и подконтрольной ему части горсовета направлены на формирование горсовета, которым будет легко управлять, — говорит Абрафиков.

Напомним, в Красноярске комиссия горсовета не стала лишать 17 депутатов их полномочий из-за недостоверных сведений о доходах и имуществе, сославшись на то, что подобная мера ответственности народных избранников за такие нарушения законодательно не установлена.