Минусинским журналистам и депутатам сотрудники ЧОПа не дали попасть на сессию горсовета

В Минусинске сотрудники частного охранного агентства попытались воспрепятствовать журналистам и депутатам попасть на сессию горсовета. Как рассказал Newslab.ru депутат Роман Абрафиков, охранники принялись обыскивать сумки депутатов и журналистов на наличие записывающих устройств.

«На входе мы увидели человек восемь огромных мужиков в камуфляже. Оказалось, что это сотрудники ЧОПа. Вели они себя нагло и по-хозяйски. Толкали, заслоняли проход. Журналистов с видеокамерами отправили восвояси. Впрочем, одному из корреспондентов удалось протиснуться между охранниками в узкий коридор, и пронести мини-видеокамеру. Когда началась сессия, он достал ее из сумки и начал открыто снимать, чем вызвал яростное возмущение депутатов от „Единой России“», — пояснил депутат.

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Он также рассказал, что несколько депутатов позвонили в полицию, чтобы стражи порядка приехали и прекратили «безобразные» действия чоповцев, но на вызовы, по словам Абрафикова, никто не приехал.

«Городской совет депутатов Минусинска — это открытый публичный орган, куда каждый гражданин может прийти и посмотреть, как работают народные избранники. Мы возмущены тем, что журналистам в очередной раз помешали пройти на заседание, устроили незаконный обыск. Мы возмущены бездействием правоохранительных органов», — заключил депутат горсовета.

Накануне инцидента, 16 мая, депутат Заксобрания края Александр Глисков написал письмо главе ГУ МВД по краю Александру Речицкому с просьбой не поддаваться на провокации властей Минусинска, если они потребуют от полицейских воспрепятствовать работе журналистов. «Конституция и закон о СМИ выше распоряжений некоторых чиновников о том, кто их может снимать, а кто нет. Не хотелось бы, чтобы полиция, как государственный орган, была замешана в этом неприглядном скандале», — сообщил Глисков.