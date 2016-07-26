Волонтёры Дня Енисея создают в Красноярске экоточки

В рамках экологического марафона День Енисея в Красноярске в этом году состоятся экологические праздники, экоквесты по уборке прибрежных зон и массовый выпуск мальков в реку.

Впервые будут созданы экоточки в популярных местах отдыха горожан. Волонтёры предложат красноярцам убрать за собой мусор после пикника, взяв у организаторов мешки и перчатки. За каждый собранный пакет горожане смогут получить награду. Первая экоточка заработает в выходные 17-18 июня на пляже Абаканской протоки острова Отдыха (в районе улицы Гладкова).

«Мы планируем размещать экоточки в популярных местах отдыха горожан. Недалеко от воды, причем так, чтобы отдыхающие не минули их на пути к пляжу и обратно. На каждой точке будут мусорные баки. С их подвозом и вывозом нам помогает Управление зеленого строительства Красноярска. Для привлечения внимания наши волонтеры будут организовывать на экоточках веселые конкурсы», — сообщил Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ.

Официальный старт Дню Енисея дали на территории косы Орлиха (набережная Зеленой Рощи). Активисты очистили территорию в формате «Чистых игр». Это командные интерактивные соревнования по сбору и сортировке мусора. За 2 часа волонтёры наполнили мусором 342 мешка (около 3 тонн). Из них 63 мешка — пластик, 44 — металл и 83 — стекло. Собранный мусор отправился на вторичную переработку.

В первом экоквесте Дня Енисея в 2017 году приняли участие более 250 человек. Это были корпоративные волонтёры компаний РУСАЛ, КРАМЗ, МТС, Леруа Мерлен, Эльдорадо, а также сотрудники аэропорта «Емельяново», Русского географического общества, МЧС, ВОСВОДа, Водно-спасательного отряда, Природоохранной прокуратуры, студенты красноярских вузов, подопечные социально-реабилитационного центра «Росток» и другие неравнодушные красноярцы.

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Шестой сезон традиционного экологического марафона День Енисея будет проходить с июня по сентябрь 2017 года.

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона — загрязнение прибрежной территории Енисея и водных объектов твердыми бытовыми отходами. Акция получила большой отклик как среди корпоративных волонтеров компании РУСАЛ в Красноярске и крае, так и среди присоединившихся волонтерских команд. Осенью 2011 года компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества (РГО) выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и республики Хакасия были проведены массовые волонтерские акции по уборке берегов. Также инициаторы акции предложили жителям проголосовать за появление «Дня Енисея» в российском календаре. За эту идею проголосовали тысячи горожан.

Инициатива была поддержана краевыми органами власти, и в январе 2012 года последняя суббота сентября объявлена региональной экологической датой — «Днем Енисея». Учреждение «Дня Енисея» поддержала и республика Хакасия. Сегодня экологический марафон является партнёрским проектом, в организации которого участвуют государственные органы, экологически ответственные компании, образовательные, культурные и другие некоммерческие организации.

В 2016 году День Енисея стал победителем номинации «Экология» Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел».