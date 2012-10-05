Жителей Красноярского края напугали видео с камчатскими медведями (видео)

Напугавшее красноярцев видео с медведями, якобы, снятое на свалке под Канском, записали на Камчатке.

Видео с двумя десятками медведей на свалке бытовых отходов, опубликовал 11 июня на своей странице в Facebook москвич Максим Боев. На кадрах видно, что звери кормятся на помойке, не боятся машин, не проявляют агрессии к людям, а лишь ждут, когда выгрузят очередную порцию отходов. Мужчина пояснил, что запись сделана работниками строительной компании, которая принадлежит его другу. Новость о полчищах медведей появилась в некоторых СМИ — они утверждали, что происходит это рядом с Канском.

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Как оказалось, видео появилось на YouTube 10 месяцев назад и автор сообщал, что снял его на Камчатке около села Ивашка. Позднее ролик стал появляться на каналах других пользователей, но с привязкой в другой местности. Якобы, медведей встречали жители Магадана, Нерюнгри, в Сургуте, Ленске, в Якутии и в разных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа.