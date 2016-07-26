Закрытая зона Столбов около города превратилась в «медвежий детский сад» (видео)

В закрытый для посещения с начала года район «Столбов» вернулись медведи и кабарга, сообщили 13 июня в пресс-службе заповедника.

Напомним, в начале года в заповеднике приняли решение закрыть для посещения на 3 года Калтатский район — по данным ученых, туристы распугали обитающую здесь кабаргу и других диких зверей. Стоит отметить, что в этот район посетители проходили только по специальным пропускам и их численность строго регулировалась сотрудниками дирекции.

«Положительные результаты не заставили себя долго ждать: уже 29 апреля сотрудник „Столбов“ во время проведения плановых работ в буферной зоне заснял на видео медведицу с лончаком (1,5 года). С небольшой разницей во времени фоторегистраторы, установленные на данной территории, зафиксировали проход по тропе медведицы с двумя второгодками и крупную лактирующую самку с четырьмя сеголеткам», — рассказали в пресс-службе.

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Таким образом, за месяц на Калтате сотрудники заповедника зафиксировали трех взрослых медведиц и «детский сад» — 10 медвежат разного возраста. Кроме того, здесь же держатся два крупных самца и одиночные неполовозрелые медведи.

Вместе с медведями вернулись мелкие олени — кабарга. Научно-технический совет заповедника признал, что животных снова регулярно видят в закрытой зоне, но запрет продолжит действовать. Инспекторам рекомендовали «усилить контроль за несанкционированным проникновением туристов в буферную зону», чтобы не допустить встречи с медведями.

Отметим, еще в прошлом году в дирекции сообщали о том, что в заповеднике живет около 40 медведей, при «норме» для этой территории в 15 особей.