Тайны Плац-парадной площади и безопасность на воде: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 15 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 28°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 11:30 в женском клубе «Преображение» (ул. Тотмина, 19) на пройдёт мастер-класс по актерскому мастерству. С гостьями будут работать психологи, визажисты, стилисты. Красноярки познакомятся с азами астрологии, получат советы по подбору гардероба.

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В 12:00 часов на городском пляже острова Отдыха состоится акция «Безопасность на воде». Профессиональные спасатели проведут открытый урок с демонстрацией правильных действий при спасении утопающего, а также покажут и расскажут, как оказать первую помощь пострадавшему.

В 19:00 начнется концерт Андрея Бардина «Органный хит-парад» (6+). В программе прозвучат сочинения, знакомые даже тем зрителям, кто классическую музыку специально не слушает. Организаторы обещают, что эта программа тронет сердце каждого. Место действия: Органный зал.

Молодёжный центр «Центр путешественников» приглашает красноярцев на пешеходную экскурсию из цикла «История одной площади». Во время экскурсии участники узнают, как образовалась Плац-парадная площадь, какие события повлияли на ее переименование, услышат мифы и правду о воинских захоронениях. Продолжительность экскурсии составит 1,5 часа, участие бесплатное. Начало экскурсии в 19:00, сбор участников около зеленой скульптуры «Петух» (остановка общественного транспорта «Музыкальный театр»).

В заключение дня на футбольном поле встретятся женские команды «Енисей» и «Чертаново» (6+). Место действия: Футбол-арена «Енисей». Начало в 19:30.