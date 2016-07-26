Полицейские показали спецоперацию по задержанию автоворов (видео)

В Красноярске задержали двух злоумышленников по подозрению в совершении серий краж автомобилей. С начала года жертвами угонщиков стали три красноярских автовладельца. Японские иномарки среднего ценового сегмента угоняли по ночам из жилых дворов Октябрьского, Железнодорожного и Советского районов города.

Накануне сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали предполагаемых авторов в Октябрьском районе Красноярска. Это двое мужчин 39 и 54 лет. Старший из них ранее уже был судим.

«В ходе обыска полицейские изъяли у задержанных 3 похищенных автомобиля, радиостанции, инструменты и устройство для открывания сигнализаций. Также стражи порядка обнаружили гараж, где стояли похищенные транспортные средства и перебивались номерные агрегаты», — рассказали в УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит до 6 лет лишения свободы.