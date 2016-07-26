Жители «Орбиты» поругались с соседями из-за прохода к остановке (видео)

Жители жилкомплекса «Орбита» остались без прохода на остановку из-за желания соседей иметь тихий двор.

В начале этой рабочей недели жители комплекса «Орбита» лишились короткой дороги на остановку — жильцы дома на ул. Борисова, 28 поставили вокруг своей территории забор. Теперь, чтобы добраться до остановки на ул. Академика Киренского, людям приходится либо подниматься по грязному склону к дому № 26 по ул. Борисова, либо идти по пыльной дороге без пешеходных тротуаров. Решить ситуацию пока не получается, но жильцы обоих домов уже переругались между собой.

Стоит отметить, что управляющая компания «Афонтовская», обслуживающая дом № 28 на ул. Борисова, еще в декабре прошлого года сообщала на своем сайте о предстоящем перекрытии прохода по территории. Позднее этот вопрос обсуждался в администрации Октябрьского района, которая подтвердила — забор устанавливается законно, а с новым тротуаром разберутся до лета. «Нас попросили до 1 июня не перекрывать людям дорогу и дать возможность организовать к намеченному сроку проход между домами. Как все мы можем убедиться, ничего сделано не было. Направленные в администрацию района обращения жителей остались без ответа», — отметили в управляющей компании.

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В администрации Октябрьского района пояснили — микрорайон пока не имеет планировки. Ее обсудят и утвердят не раньше сентября и только после этого можно будет принимать какие-то решения по дороге и по тротуарам для пешеходов. Управляющая компания «Орбита» уже собирает подписи под обращением к главе города и в администрацию района с просьбой либо заставить УК «Афонтовская» открыть проход, либо сделать альтернативную дорожку к остановке.