Умер российский актер Алексей Баталов

Ранним утром 15 июня на 89 году жизни умер известный актер Алексей Баталов. О смерти народного артиста СССР сообщили федеральные СМИ со ссылкой на его родственников и друзей.

Известно, что у Баталова были проблемы с сосудами, отчего часто кружилась голова. Во время очередного обострения болезни, в январе 2017 года, он упал дома и сломал шейку бедра на правой ноге, а через месяц ему провели операцию. После нее он уже не покидал стены больницы вплоть до своей кончины. За день до смерти его причастил священник. Скончался Баталов во сне.

Самой запоминающейся его ролью в кино стала роль слесаря Георгия Ивановича (Гоши) в фильме «Москва слезам не верит». Также он снялся в таких фильмах, как «Летят журавли», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп», «Дама с собачкой». Баталов выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».