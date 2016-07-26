Красноярск ожидает транспортный коллапс в связи с ремонтом Коммунального моста

Начальник ГИБДД Красноярска Алексей Коваленко рассказал о дорожной ситуации в Красноярске с учетом ремонтных работ на Коммунальном мосту: «В определенное пиковое время будут сложности в дорожной обстановке. И если мы говорим про Коммунальный мост, то выгоднее, наверное, будет воспользоваться общественным транспортом — приоритет на этот период будет отдан общественному транспорту. Все водители должны прекрасно понимать, что нужно обращать внимание на знаковую информацию об ограничении движения. Если вы сделаете это заранее, мы минимизируем ту сложную дорожную ситуацию, в которой мы можем оказаться».

Коваленко подчеркнул, что даже минимальное ДТП «может поставить половину города в очень сложные дорожные условия», и пообещал, что в первые дни экипажи ДПС будут помогать автомобилистам сориентироваться в в дорожной ситуации.

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Руководитель департамента транспорта Игорь Ким рассказал, что движение автобусов, проходящих через Коммунальный мост, менять не будут, — во время ремонта они будут двигаться по привычному маршруту. Кроме того, Ким добавил, что через мост ходит 300 единиц транспорта, и вводить дополнительные автобусы не планируется. «Ожидать, что каждый человек откажется от своего автомобиля, не стоит», — заявил Игорь Ким.

Свое выступление руководитель департамента транспорта закончил обещанием вести мониторинг ситуации.