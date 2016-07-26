Красноярский Коммунальный мост закрывается на 100 дней

Красноярский Коммунальный мост перекроют вечером в пятницу для проведения ремонта. Об этом сегодня рассказал руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска Игорь Титенков.

С 22.00 часов 16 июня движение над Абаканской протокой будет полностью запрещено для личного автотранспорта. Проезд оставят открытым только для автобусов и спецтранспорта (МЧС, скорая помощь, полиция). Для остального транспорта движение будет организовано через четвертый мост через Енисей, Октябрьский и через о. Отдыха.

Ремонтные работы на мосту, согласно контракту, будут продолжаться 100 дней, и завершатся к середине сентября. Титенков пообещал, что работы будут произведены как можно быстрее, но не в ущерб качеству.