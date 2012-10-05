На площади перед медуниверситетом открыли памятник Святителю Луке (видео)

15 июня на площади перед главным корпусом Красноярского государственного медуниверситета, на ул. Партизана Железняка, открыли и освятили памятник выдающемуся хирургу Валентину Войно-Ясенецкому.

По замыслу авторов, Святитель Лука изображен в образе хирурга. В одной руке у него находится крест, в другой — скальпель. Открытие памятника приурочили к 75-летию вуза.

Напомним, для Красноярска это второй монумент Святителю Луке: первый памятник установили в 2002 году в центре города — на площади перед архиерейским домом (ул. Горького, 27).

Добавим, 15 и 16 июня в Красноярске и поселке Большая Мурта впервые проходят Дни памяти, посвященные 140-летию со дня рождения Святителя Луки и 75-летию образования Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.