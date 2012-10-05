Красноярцам провели мастер-класс по безопасности на воде

На красноярском пляже сегодня прошла акция «Безопасность на воде». Отдыхающим горожанам на пляже острова Отдыха провели мастер-класс по спасению утопающих и оказанию первой помощи, сообщили в пресс-службе главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города.

На мероприятии красноярцам напомнили о том, что вода — это источник повышенной опасности для человека, только строгое соблюдение правил безопасного поведения на водных объектах позволит избежать различного рода происшествий. Отдыхающим рассказали о местах санкционированного отдыха, правилах регистрации и эксплуатации маломерных судов и ответственности судовладельцев, раздали памятки о правилах безопасности у водоемов.

Заместитель генерального директора МП «Управление зелёного строительства» Сергей Дармограй рассказал: «На острове Отдыха уход за пляжем осуществляют наши специалисты. На территорию завезено 200 кубометров песка, проведено обследование дна, оборудован спасательный пост, взяты пробы воды. Можно отдыхать, загорать, но купание на сегодняшний день официально не разрешено».

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Сегодня же был проведён открытый урок по правилам спасения пострадавшего на воде. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда показали, как правильно достать из воды утопающего с помощью штатных и подручных спасательных средств, подробно продемонстрировали и объяснили поэтапное оказание первой помощи пострадавшему.

«Для отдыхающих на пляже разыграли целый спектакль: лодка спасателей находилась на воде, когда условный пострадавший начал тонуть. Молниеносно среагировав, спасатели кинули веревку и незамедлительно доставили пострадавшего на берег. На берегу отдыхающим показали, как оказывать первую помощь, проводить сердечно-легочную реанимацию», — рассказали об акции в мэрии.