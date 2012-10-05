Выходные в Красноярске пройдут при 30-градусной жаре

В предстоящий уик-энд в Красноярске будет очень жарко и сухо. А ветер будет дуть с востока, поэтому не исключено, что в городе могут ввести режим НМУ.

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Сегодня воздух в столице края прогреется до +29 °C, а метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В субботу и воскресенье Гидрометцентр обещает +30 и +31 °C соответственно, а ночами — до +15 °C. По данным других синоптиков, в воскресенье максимальная температура составит только +29 °C.

В оба дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 2 — 4 м/с.

Согласно предварительным данным, следующая неделя в столице края также пройдет при 30-градусной жаре и слабом восточном ветре, но с четверга ожидаются дожди.