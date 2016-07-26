Мировые трейдеры продолжают богатеть на биткоинах

В начале текущего года биткоин достиг рекордной отметки в 3 тыс. долларов. Соучредитель компании Apple Стив Возняк в интервью для CNBC настаивает на том, что эта криптовалюта и сейчас имеет определенную тенденцию к росту.

Многих сегодняшних трейдеров, начинающих свой путь или проверяющих стратегию estrategia forex, интересует, как воспользоваться криптовалютами с минимальным риском и для увеличения инвестируемого капитала.

В своем интервью совладелец Apple заявил, что в свое время, когда он инвестировал первые деньги в компанию, биткоин был нестабилен: с отметки в 700 долларов он стремительно упал до 350. Еще один любопытный нюанс, который заинтересовал Возняка, заключался в технологии оплаты товаров и услуг при помощи биткоина.

«Полученная от роста курса биткоина на международном валютном рынке forex прибыль уже окупила инвестированные в него средства, однако Возняк пожелал и дальше наблюдать за тенденцией криптовалюты. Безопасность финансовых сделок — основной интерес, который преследовал технический гений. Со все более возрастающим интересом за биткоином следят все отрасли промышленности для оптимизации устаревших процессов осуществления сделок», — отмечают трейдеры.

Кроме того, недавнее интервью с исполнительным директором компании Tapscott Доном Тапскоттом дало понять, что технология Blockchain (учетная база данных, в которой хранятся сведения о событиях из реальной жизни) затронет весь мир, поскольку содержит мощный протокол, способный осуществить финансовые операции без привлечения третьей стороны, полностью минуя банковскую систему. Перспектива развития этой технологии, по мнению аналитиков, способна улучшить не только финансовый сектор и промышленные отрасли, но и политическую ситуацию.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.