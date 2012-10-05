Результаты досрочных выборов в Великобритании обвалили курс фунта стерлингов

Результаты досрочных выборов в Соединенном Королевстве Великобритании негативным образом отразился на национальной валюте, снизив уровень фунта стерлингов до нового минимума с апреля.

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Выборы были инициированы действующим премьером страны Терезой Мэй с целью упрочнения своих позиций накануне переговоров по вопросу выхода из еврозоны. К власти депутат пришла после отставки своего предшественника Дэвида Кемерона. Премьер ушел с занимаемого поста после неудачи на референдуме по Brexit. Рейтинги консерваторов и лейбористов отличались на 20% с явным лидерством первой, правящей партии, но существенно пошатнулись из-за провалившихся реформ и недавних терактов. Теперь людей больше интересуют вопросы безопасности.

Уже данные опросов говорили о существовании серьезного риска провала на выборах партии консерваторов. Некоторые заговорили о том, что Мэй пора задуматься об отставке. Эта информация нашла свое отражение в котировках фунтов стерлингов на всех рынках обмена валют, в том числе и на forex. К примеру, спустя некоторое время после оглашения предварительных результатов выборов фунт стерлингов резко упал и (к половине девятого по московскому времени) составил 1,27 долларов США. За 8 месяцев это абсолютный минимум валюты. Позже фунту стерлингов все же удалось подняться, но потери все равно превышают 1,7%.

«Стоит упомянуть, что другие валюты отреагировали на событие более спокойно. Доллар прибавил всего лишь 0,2% к 110,19 иены, индекс доллара к пакету основных валют возрос на 0,3%. Курс евро понизился на 0,04% до 1,12 долларов США. Потери австралийского доллара составляют 0,2% до 0,75 долларов США», — отмечают специалисты forex.

Выборы в парламент завершились в 22:00 местного времени. И результаты предварительных опросов подтвердились официальными итогами выборов: партии консерваторов Терезы Мэй не хватило 12 мест, чтобы быть в абсолютном большинстве парламента. Эксперты полагают, что это может повлечь катастрофические последствия в политической сфере и срыв переговоров по выходу из ЕС.

Уже сейчас акции организаций, которые находятся в тесной взаимосвязи с английской экономикой, начали резкое снижение. И не только в Англии (судя по индикаторам dax heute). Ситуация, когда партии в парламенте находятся практически в одинаковом количестве, может спровоцировать кризис в политическом плане. Соединенное Королевство уверенно идет к «подвешенному» парламенту. И как это отразится на переговорах Brexit и скачках курса национальной валюты — покажет время.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.