«Типичная пельменная» пригласила красноярцев пробовать холодные супы народов мира

Новое летнее меню запустило кафе «Типичная пельменная» на пр. Мира, 109. Теперь, кроме вариаций на тему пельменей из разных стран, гости смогут попробовать сразу восемь видов холодных супов и серию аутентичных азиатских блюд.

В жаркий летний день гостям пельменной предлагают заглянуть в «Окрошечное меню» и выбрать холодный суп: традиционную окрошку на айране, кефире или квасе (бочковом или домашнем), с курицей, ветчиной или телятиной; традиционное русское блюдо с сухарями — «Тюря»; «Натеруху» — окрошку с тертыми овощами; литовский холодный борщ, болгарский холодный суп на кефире и «Гаспачо». Руководство обращает внимание, что предложение по холодным супам будет доступно гостям на протяжении всего лета.

Соскучившимся по азиатским блюдам горожанам будут интересны другие новинки — четыре разновидности wok-лапши с разнообразными наполнителями и соусами: с морепродуктами, свининой и апельсинами, курицей в медовом соусе и т. д. В заведении сделали ставку на аутентичность каждой позиции — блюда будут непременно острые, с оригинальными азиатскими соусами, специями и подачей.

«Обновления коснулись и основного меню. Мы верны идее заведения, потому речь пойдет, в первую очередь, о пельменях народов мира. Теперь у нас можно попробовать буззы с олениной или бараниной, индийские пельмени момо. Кроме того, появился раздел закусок — готовят их быстро, поэтому гостям не придется долго ждать сопровождение к напиткам. Новости есть и в разделе десертов — мы представляем воплощение традиционных советских сладостей, которые знакомы многим гостям с самого детства — черемуховый торт, орешки со сгущенкой», — рассказывают в «Типичной пельменной».

Попробовать новинки и уже полюбившиеся красноярцам блюда пельменной можно как внутри заведения, так и на летней террасе, которая работает для всех желающих.