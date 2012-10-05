Красноярцам предложили заесть протеиновый кофе суперфудом

Красноярская кофейня «Британские ученые» готова удивлять красноярцев новинками меню. Попробовать необычные блюда и напитки горожане могут уже сегодня.

Для быстрого пробуждения гостям предлагают заказать кофейные шоты на основе эспрессо и сиропов — «Деревенскую жесть», «Энтропию» или, например, «Медузу» с сиропом «Гренадин», эспрессо и карамелью.

Еще одна новинка, которой нет в меню большинства заведений города — протеиновый кофе. Это серия напитков, для приготовления которых используется спортивное питание — протеин. Рецептура подразумевает отсутствие дополнительного сахара в кофейных напитках без ущерба для вкуса и питательности последних. В протеиновый кофе добавляют, например, арахисовую пасту, которая также пользуется популярностью у спортсменов.

«Мы постарались сделать меню максимально разнообразным и интересным для каждого гостя. У нас можно найти как летние или бодрящие напитки — лимонады, горячие и холодные авторские напитки на основе кофе, так и все для полноценной трапезы или легкого и полезного перекуса. Мы учитываем предпочтения и готовы удивить каждого гостя», — рассказывают о новом меню в «Британских ученых».

Наконец, третья новинка меню — суперфуды («Банан-арахис», «Зеленое яблоко-сельдерей», «Ягодный с овсянкой» и другие). Бутылочки объемом около 300 мл представляют собой смесь фруктов, ягод и злаков и позволяют сделать перекус одновременно вкусным и полезным. Предложение актуально как для приверженцев правильного питания, так и для тех, кто вынужден есть на ходу.

Кроме обновленной карты напитков и их оригинальной подачи, в «Британских ученых» с 8 до 11 утра можно заказать комплексный завтрак за 230 рублей, в который входит напиток, каша и круассан с дополнением на выбор (шоколадом, джемом или сливочным маслом).