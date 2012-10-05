Средний красноярец съедает продуктов на 5300 рублей в месяц

Почти треть всех потребительских расходов красноярских семьей в 2016 году пришлась на еду (без учета питания вне дома). По информации Красноярскстата, доля трат на продукты питания достигла 30,4 % от общей суммы затрат домохозяйств.

В среднем на питание одного члена семьи расходуют 5289,3 рубля в месяц, что на 14,1 % больше, чем в 2015 году. Больше всего трат потребовала покупка мяса, молока и хлеба (55,9 % от общих расходов на продукты).

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Статистики также отмечают, что в среднем в год один красноярец съедает 97,2 кг хлеба, 60,3 кг картошки, 99,7 кг овощей, 79,9 кг фруктов и ягод, 86,1 кг мяса и мясопродуктов, 269,4 кг молока и молочных продуктов, 232 штук яиц, 22,4 кг рыбы и рыбопродуктов, 31,5 сахара и кондитерских изделий, 11,5 кг растительного масла и других жиров.

Энергетическая ценность суточного рациона питания в среднем на одного члена домашнего хозяйства составила 2691,8 килокалории.