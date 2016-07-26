Глава Мотыгинского района ушел в отставку

Глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Свое решение Храмцов объяснил несоответствием степени ответственности и уровня заработной платы.
От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня наверное возможно, но..., — написал он.
Депутаты мотыгинского райсовета отставку Храмцова поддержали единогласно.
Напомним, что Алексей Храмцов был избран главой Мотыгинского района 22 июля 2015 года. До этого он возглавлял главное управление образования Красноярска.
Связаться с председателем мотыгинского райсовета не удалось. Однако сам Храмцов заявил:
— О том, кто станет моим преемником в районе, мне ничего не известно, — говорит Храмцов, — насколько я знаю, кандидатуры еще не определены.