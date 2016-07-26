Глава Мотыгинского района ушел в отставку

Глава Мотыгинского района Красноярского края Алексей Храмцов подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Свое решение Храмцов объяснил несоответствием степени ответственности и уровня заработной платы.

От ответственности я не имею привычку отказываться, но семью на 50 тыс. прокормить сегодня наверное возможно, но..., — написал он.

Депутаты мотыгинского райсовета отставку Храмцова поддержали единогласно.

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Напомним, что Алексей Храмцов был избран главой Мотыгинского района 22 июля 2015 года. До этого он возглавлял главное управление образования Красноярска.

Связаться с председателем мотыгинского райсовета не удалось. Однако сам Храмцов заявил:

— О том, кто станет моим преемником в районе, мне ничего не известно, — говорит Храмцов, — насколько я знаю, кандидатуры еще не определены.