Победители олимпиад получат стипендию в СФУ в пятикратном размере

Стипендия победителей и призёров школьных и международных олимпиад, поступивших в 2017 году в Сибирский федеральный университет, будет увеличена в 5 раз

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии СФУ Александра Усачёва, сам факт победы на олимпиаде позволит не только поступить в университет «без экзаменов» по абсолютному большинству специальностей и направлений подготовки, но и претендовать на повышенную стипендию, назначаемую университетом.

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Кроме этого, значительные ежемесячные выплаты предусмотрены и законом Красноярского края. Отметим, что результаты олимпиад школьников теперь действуют четыре года с момента получения и даже диплом победителя или призёра заключительного этапа олимпиады школьников, полученный, например, в девятом классе, может стать важным преимуществом при поступлении.