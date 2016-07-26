Тарифы сотовых операторов в ближайшее время могут вырасти

Стоимость услуг российских сотовых операторов для выезжающих за рубеж в ближайшее время может вырасти. Причиной этого станет отмена международного роуминга в странах Евросоюза. Соответствующий закон вступил в силу вчера, 15 июня 2017 года.

По мнению экспертов, теперь европейские операторы, будут стремиться компенсировать потерянные доходы путем увеличения межоператорских тарифов для операторов из других стран, в том числе и России.

Дело в том, что принцип роуминговых расчетов между операторами связи из разных стран строится следующим образом: по итогам определенного периода две компании сравнивают между собой голосовой, SMS и дата-трафик, потребленный их абонентами в сетях друг друга. Тот оператор, клиенты которого потребили больше трафика, оплачивает второму разницу между этими объемами.

Исторически российские абоненты потребляют больше трафика за рубежом, чем иностранцы – в России, и этот перекос всегда влиял на стоимость роуминговых услуг для отечественных абонентов, - рассказали в пресс-службе филиала компании «Мегафон» в Красноярском крае.

Таким образом, не исключено, что европейские сотовые компании действительно изменят стоимость межоператорских тарифов, а это, в свою очередь, приведет к росту рост цен для конечных потребителей.