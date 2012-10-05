В СФУ состоялось заседание международного совета проекта 5-100

15 июня в Сибирском федеральном университете в режиме видеоконференции прошло второе заседание Международного совета СФУ. В повестку мероприятия вошли: оценка реализации университетом Проекта 5-100 в 2016–2017 годах, а также выполнение рекомендаций, выданных СФУ по итогам заседания «большого» Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров, которое состоялось в Москве 17–18 марта.

Напомним, Международный совет СФУ создан больше года назад в рамках реализации Проекта 5-100, его задача — авторитетная экспертная оценка по всем аспектам повышения международной конкурентоспособности университета. Входят в него ведущие мировые учёные и специалисты с опытом управления ведущими университетами.

В заседании приняли участие члены ректората, директора институтов, руководители ключевых подразделений и проектов, реализуемых в рамках Проекта 5-100. Иностранные члены Международного совета и советники ректора приняли участие в заседании онлайн.

С представлением отчёта о реализации программы повышения конкурентоспособности в 2016 году выступил проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ Сергей Верховец. Он отметил позиции, где произошло увеличение по ключевым показателям, а также проблемные области и меры, которые были приняты для их решения. Выступление ректора СФУ Евгения Ваганова касалось рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов и предложений руководства СФУ по достижению поставленных показателей в ближайшей перспективе.

«В марте этого года мы защищали отчёт СФУ за 2016 год по Проекту 5-100 перед Международным советом при Минобрнауки РФ. Именно там нам были сделаны рекомендации, которые мы учли и расписали пошагово. Взвесили, что мы можем сделать в условиях текущей работы, а какие действия нуждаются в обязательной финансовой поддержке. Сегодня мы рассчитывали получить взвешенную оценку предлагаемых нами решений, а так как запланировано очень и очень много, то и расстановку приоритетов для наших дальнейших действий», — прокомментировал Евгений Ваганов.

Отметим, в качестве магистральных направлений ректором были выделены: трансформация структуры управления университета в соответствии с задачами Проекта 5-100, наращивание «человеческого ресурса» и системные действия по привлечению талантливых российских и зарубежных студентов.

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В свою очередь, члены Международного совета высказали конкретные советы и пожелания, которые должны помочь университету продвинуться в глобальном научно-образовательном пространстве. Так, получила одобрение инициатива университета по запуску второго конкурса «Постдок СФУ», было предложено наращивать количество иностранных молодых учёных. Члены Международного совета согласились с тем, что в условиях «дуального университета» (совмещающего технические, естественно-научные и гуманитарные профили подготовки) необходимо подходить дифференцировано к формулировке показателей эффективности, чтобы направления развивались сбалансировано.

Также был предложен ряд быстрореализуемых мер, позволяющих повысить международную известность вуза и достичь так называемых «быстрых побед». Все озвученные, а также представленные дистанционно предложения членов Международного совета войдут в итоговую резолюцию заседания, а также в дорожную карту второго этапа Проекта 5-100 (2018–2020 гг).