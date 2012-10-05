СФУ единственный из вузов Красноярского края вошёл в рейтинг Эксперт РА

Сибирский федеральный университет занял 16 позицию в ведущем рейтинге RAEX (Эксперт РА). Официальное представление рейтинга «100 лучших вузов России» состоялось 7 июня на V Международном форуме «Глобальная конкурентоспособность» ведущих вузов в Москве.

Составители рейтинга RAEX позиционируют его как интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза по трём критериям, объединившем 45 показателей:

качество образования в вузах (вес 50 %);

востребованность выпускников работодателями (вес 30 %);

научно-исследовательскую деятельность (вес 20 %).

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов среди 30 тысяч респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и данные из открытых источников.

Так, СФУ по уровню научно-исследовательской деятельности занял 14 место, по востребованности работодателями выпускников вуза — 10, по уровню образования — 26, интегральная позиция — 16.

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Это уже шестой ежегодный рейтинг вузов России, составленный рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».

Добавим, вчера 6 июня были опубликованы данные еще одного рейтинга – Национального рейтинга университетов. В нём СФУ также занял 16 место.