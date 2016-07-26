СФУ тестирует мобильное приложение для абитуриентов

Накануне вступительной кампании в Сибирском федеральном университете разработали и запустили в опытное тестирование мобильное приложение «Абитуриент СФУ», ориентированное на выпускников школ, планирующих поступать в вуз. Разработчиками выступили специалисты университета, в числе которых как профессиональные программисты, представители институтов и приёмной комиссии СФУ.

В мобильном приложении представлен широкий спектр сервисов. Так, поступающий может изучить карту кампуса, ознакомиться с предлагаемыми университетом специальностями и минимальными баллами. Более того, приложение помогает подбирать доступные для абитуриента специальности, соотносимые с его набором ЕГЭ.

Впервые в России в приложении использована система автоматического прогнозирования зачисления абитуриента в первую или вторую волну. Прогноз будет выстраиваться индивидуально для каждого абитуриента, зарегистрировавшегося в АИС «Абитуриент» на основании его личных данных (рейтинг, выбранные специальности и прочее) и обновляться в режиме реального времени. По словам разработчиков, аналогом для опции «Прогноз» послужили последние выборы американского президента, когда избиратели могли оценить шансы Трампа и Клинтон визуально. В СФУ уверены — возможность отслеживать шансы на поступление должна облегчить окончательный выбор специальности.

«Идея мобильного приложения для абитуриентов лежит на поверхности. Выпускники школ сейчас всё онлайн, они уже не приходят в вуз вычитывать длинные бумажные списки поступивших, более того, им проще искать нужную информацию с гаджетов, нежели со стационарных компьютеров, — считает ответственный секретарь приёмной комиссии СФУ Александр Усачёв. — Основная задача, которую решает наше приложение — это облегчение навигации абитуриента в правилах приёма СФУ — очень большой университет, на сайте которого находится огромное количество документов, исчисляемое десятками тысяч. Для того чтобы вчерашний школьник не „заблудился“, мы отобрали только самую необходимую для него информацию, касающуюся поступления».

Добавим, на сегодняшний день приложение находится в режиме опытной эксплуатации и уже доступно для скачивания на платформах iOS и Android.