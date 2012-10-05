Знаменитый московский портретист подарил скульптуру Красноярску

Известный московский скульптор Леонид Баранов сделал бюст красноярского художника Валерьяна Сергина на мастер-классе для студентов художественного института (КГХИ). Мероприятие проходило 14 июня в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова.

Показательная работа предваряла открытие выставки «Своевременное искусство. Леонид Баранов, его друзья и герои». Во время проведения мастер-класса студенты могли следить за работой мастера и задавать интересующие вопросы. Готовую скульптуру Леонид Баранов подарил музею.

Леонид Баранов — выдающийся российский скульптор, мастер монументальной скульптуры, работающий в жанре исторического портрета. Член Союза художников России, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник России. В 1968 году окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова и уже в начале 70-х годов вошел в пантеон отечественного искусства со своими образами Ломоносова, Суворова, Пушкина, Гоголя, Екатерины II и Павла I.

С Красноярском знаменитый мастер уже знаком. В конце 70-х годов Леонид Баранов создал серию скульптур для интерьера Красноярского государственного театра оперы и балета.

Готовую работу скульптора, а также другие его произведения можно увидеть на выставке в музее им. В.И. Сурикова (пр. Мира, 12).