На организацию фестиваля и хедлайнера «Мира Сибири» потратят 1,2 млн рублей

Стала известна стоимость организации фестиваля и выступления хедлайнера «Мира Сибири». Информация появилась на портале Госзакупок.

Напомним, традиционный фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» в Шушенском пройдет с 7 по 9 июля. Главным приглашенным гостем станет группа «Мельница» из Москвы. Накануне на сайте Госзакупок появились 4 аукциона на общую сумму 1,2 млн рублей. Заказчиком выступает краевое учреждение «Центр международных и региональных культурных связей».

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В эту сумму включена оплата концерта хедлайнера — «Мельница» выступит за 500 тыс. рублей. Еще 124,178 тыс. рублей заплатят куратору площадки «Этно-парк», а услуги ведущего, который три дня должен работать на главной сцене оценили в 175,31 тыс. рублей. Проживать участники фестиваля, 187 человек будут в детском оздоровительном лагере «Журавленок» — это обойдется бюджету еще в 401,85 тыс. рублей.