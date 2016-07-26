Музыку на шене и гуцине исполнят на международном фестивале в Красноярске

В Красноярске этой осенью пройдет ХVI международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа», который ежегодно знакомит сибирскую публику с лучшими представителями исполнительской культуры зарубежных стран.

Гостей фестиваля ждут премьеры, незнакомая классика и презентации экзотических инструментов: древнейшего китайского губного органа шен и струнного инструмента гуцинь. По замыслу организаторов, Сибирь — центральное связующее звено, мост, соединяющий две великие мировые культуры Востока и Запада.

Открытие фестиваля состоится 10 сентября в малом зале филармонии концертом Красноярского камерного и Цзилиньского симфонического оркестров, дирижер Симон Гауденц (Швейцария). В концерте примет участие Виктор Третьяков — знаменитый скрипач, народный артист СССР, Почетный гражданин города Красноярска, обладатель множества призов, среди которых 1-я премия Третьего Международного конкурса имени Чайковского (1966).

11 сентября в Органном зале встретятся два органиста — Андрей Бардин (Красноярск) и легендарный виртуоз игры на шен (губной орган) Ву Вэй из Китая — он презентует возможности инструмента с 4000-летней историей.

12 сентября состоится презентация старинного китайского струнного инструмента гуцинь в мировой премьере оркестровой сюиты «Чувства к Гуаньдунскому шелковому пути» (Фан Донцин) для симфонического оркестра, написанной специально для фестиваля. Премьеру исполнит Цзилиньский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Лю Ша) и солистка Чжоу Нань (гуцинь, Китай).

14 сентября вместе с Красноярским камерным оркестром сыграют Виктор Третьяков и Наталья Лихопой. В программе — Концерт для двух скрипок с оркестром Баха, Соната для двух скрипок Прокофьева и «Кончертоне» для двух скрипок с оркестром Моцарта. 17 сентября впервые на фестивале будет представлен жанр трио. Выступит трио Scarbo в составе: Римма Бенюмова (скрипка), Арам Ягубян (виолончель, Германия), Рауль да Коста (фортепиано, Португалия).

Завершится фестиваль 23 сентября классической программой. На одной сцене выступят два красноярских оркестра — камерный и симфонический. В программе три инструментальных концерта из трех эпох: венского классицизма, немецкого романтизма и русской музыки ХХ века.

Организатором фестиваля является Красноярский камерный оркестр. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Михаил Бенюмов. Фестиваль проходит под патронатом Главы города Красноярска Эдхама Акбулатова. Учредитель фестиваля — главное управление культуры администрации Красноярска.

Подробную программу фестиваля можно узнать в нашей афише. Билеты уже в продаже в кассах филармонии.