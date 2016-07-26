Красноярские таксисты подняли цены

В Красноярске выросли цены на услуги такси. Об этом сообщили читатели Newslab.ru.

Речь идет о двух компаниях — «Везет» и «Максим». Рост цен составил 20-25% в зависимости от направления.

В такси «Максим» подтвердили эту информацию:

«С 15 июня сервис заказа такси „Максим“ увеличили минимальную цену поездки. В разное время повышение составило от 20 до 40 рублей. Причиной стал рост спроса на услуги такси. Стоимость километра пути не изменилась».



При этом, правда, в компании уверили, что это временные изменения тарифа и как только спрос спадет, цены будут снижены временно. Связаться с руководством такси «Везет» в Красноярске не удалось.

Напомним, в последний раз цены на такси в Красноярске увеличивались в январе этого года.