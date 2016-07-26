Таксисты признали Красноярск городом вежливых пассажиров

Красноярск оказался на четвертом месте среди российских городов с самыми вежливыми пассажирами такси. Накануне рейтинг обнародовал международный сервис заказа такси Uber.

Его лидером стал сибирский город Омск. На втором месте расположилась Уфа. Третье место досталось Челябинску, а четвертое — Красноярску. Замыкает пятерку наиболее «культурных городов» Пермь.

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Определяли вежливость пассажиров водители такси — они ведут свой рейтинг по итогам поездок. Пассажиры в специальном приложении оцениваются по 5-балльной шкале, как и сами таксисты, которых по аналогичному рейтингу оценивают пассажиры. Однако статистику, на основе которой составлялся рейтинг, в компании не обнародовали.

Добавим, ранее Uber также составил «Кодекс вежливости пассажира». Кроме традиционных ограничений (не отвлекать водителя от дороги, не пачкать салон и пр.), он содержит и необычные призывы. Например, пассажиров просят не поднимать темы политики, спорта, религии, национальных особенностей, а также не обсуждать плохие новости.