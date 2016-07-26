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В Солнечном загорелись стены многоэтажки (видео)
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В Солнечном загорелись стены многоэтажки (видео)

17 июня 11:51
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В одном из домов красноярского микрорайона Солнечный загорелся вентилируемый фасад. Инцидент обошелся без серьезных последствий.

По данным ГУ МЧС края, фасад жилой многоэтажки по ул. Соколовская, 76 загорелся в 18:15 часов 16 июня. Спустя час пожар ликвидировали на площади 400 кв. метров. Пострадавших нет. Также там работали полицейские — они оцепили место происшествия, ограничили доступ посторонних и регулировали движение транспорта.

Последствия пожара
Фото: vk.com/kras_sunny
«Очень страшно было за пожарного на козырьке балкона, бесстрашный», — делятся впечатлениями жители.
Фото: vk.com/kras_sunny
«Хорошо, что пожарные смогли заехать, а вот с выездом была проблема из-за напаркованных авто», — ругаются жильцы.
Фото: vk.com/kras_sunny

Причина пожара пока не уточняется. Но местные жители уже поделились своими наблюдениям в социальных сетях. «Говорят, застройщик проводил какие-то сварочные работы на чердаке, там что-то начало тлеть. Сварщики у жильца воду просили — пытались потушить, лили воду за фасад, а потом куда-то делись и появились пожарные», — рассказывают жильцы.

Пожар в доме на ул. Соколовской в мкрн Солнечном

Видео: vk.com/spartani2

Обсуждая пожар, они вспомнили страшное ЧП на ул. Шахтеров. Напомним, 21 сентября 2014 года в результате нарушения правил безопасности при ремонте на балконе одной из квартир в 25-этажном доме огонь за считанные минуты распространился по вентилируемому фасаду на все этажи. Площадь того пожара составила 2000 кв. метров, тушить его пришлось с применением авиации

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