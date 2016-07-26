В Солнечном загорелись стены многоэтажки (видео)

В одном из домов красноярского микрорайона Солнечный загорелся вентилируемый фасад. Инцидент обошелся без серьезных последствий.

По данным ГУ МЧС края, фасад жилой многоэтажки по ул. Соколовская, 76 загорелся в 18:15 часов 16 июня. Спустя час пожар ликвидировали на площади 400 кв. метров. Пострадавших нет. Также там работали полицейские — они оцепили место происшествия, ограничили доступ посторонних и регулировали движение транспорта.

Причина пожара пока не уточняется. Но местные жители уже поделились своими наблюдениям в социальных сетях. «Говорят, застройщик проводил какие-то сварочные работы на чердаке, там что-то начало тлеть. Сварщики у жильца воду просили — пытались потушить, лили воду за фасад, а потом куда-то делись и появились пожарные», — рассказывают жильцы.

Обсуждая пожар, они вспомнили страшное ЧП на ул. Шахтеров. Напомним, 21 сентября 2014 года в результате нарушения правил безопасности при ремонте на балконе одной из квартир в 25-этажном доме огонь за считанные минуты распространился по вентилируемому фасаду на все этажи. Площадь того пожара составила 2000 кв. метров, тушить его пришлось с применением авиации