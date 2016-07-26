Под Красноярском спасатели тушили пожар из дырявого шланга

Спасатели приехали тушить пожар на дачах в Емельяновском районе Красноярского края с дырявым пожарным рукавом. Фото и видео, на которых запечатлены попытки потушить полыхающие надворные постройки из неисправного шланга, накануне на своей странице в социальной сети опубликовал общественник Павел Стабров.
По его информации, инцидент произошел 3 июня в селе Дрокино. На кадрах с места ЧП видно, что в одном из дачных дворов полыхал сильный пожар, тушить который сотрудникам МЧС помогали очевидцы. Со слов последних, борьба с огнем осложнялась двумя причинами: не могли отключить электричество, а пожарные приехали с «дырявым шлангом», на замену которого потребовалось драгоценное в этом случае время.
На кадрах видно, как из одного из сегментов шланга через дырку вытекает вода. Люди держали дырявый шланг, а мужчина в форме МЧС пытался его починить. Из-за этого было много суеты. Через некоторое время неполадку все же удалось устранить.
В пресс-службе ГУ МЧС по краю Newslab.ru не смогли оперативно прокомментировать инцидент с дырявым рукавом, пообещав разобраться в ситуации на рабочей неделе.