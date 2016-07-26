В столкновении «Нивы» и двух мотоциклов погиб подросток

В Курагинском районе Красноярского края после столкновения с «Нивой» погиб 15-летний мотоциклист, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

ДТП произошло в 11 часов вечера 16 июня в поселке Кошурниково. Водитель автомобиля ВАЗ-2121 выехал на встречную полосу дороги и врезался в два мотоцикла, которые ехали навстречу. «Управляли мотоциклами 15-летние подростки, один из которых скончался на месте, второй — госпитализирован. Оба мальчика — учащиеся 8 класса поселковой школы. В момент ДТП они находились в мотошлемах», — рассказали в полиции.

Позже там уточнили, что у 33-летнего водителя ВАЗа установили алкогольное опьянение — 0, 89 мг на литр. Однако автомобилист заявил, что выпил после аварии. Тем не менее, ему грозит штраф и лишение прав.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские в очередной раз призвали родителей контролировать свободное время детей, не доверять им опасную технику до достижения соответствующего возраста и получения документов, не оставлять транспорт в свободном доступе.