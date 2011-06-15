Дело о гибели красноярских байкерш в ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса дошло до суда

Прокуратура Кемеровской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с четырьмя погибшими, фигурантом которого является бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин.

Как сообщает 15 июня издание vse42.ru со ссылкой на прокуратуру, уголовное дело передано в Кемеровский районный суд. Известно, что следователь включил в материалы дела итоги обеих экспертиз: согласно первой — Мовшин виновен, согласно второй — ДТП произошло из-за действий второго водителя.

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Напомним, резонансная авария случилась вечером 23 апреля 2016 года на трассе «Кемерово — Яшкино». Там столкнулись Toyota Land Cruiser 200, которой управлял бывший высокопоставленный полицейский, и Toyota Corona Premio. Оба водителя выжили, а четыре женщины погибли. Три из них были жительницами Красноярска — состояли в мотоклубе «Всадницы».

Мовшину предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Минимальное наказание, которое ему грозит, — принудительные работы на срок до 5 лет. Максимальное — до 7 лет лишения свободы.