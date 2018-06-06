В Красноярске мотоцикл перелетел через дом и упал в огороде (видео)

В Красноярске разбился очередной мотоциклист — ДТП произошло накануне вечером в частном секторе Октябрьского района. Очевидцы опубликовали фотографии с места инцидента по улице Боткина, 52 и рассказали, что мотоциклист сам виноват в ДТП — он не справился с управлением и врезался в забор. Эту версию подтвердили и в дорожной полиции.

Со слов очевидцев, мотоцикл перелетел через дом, повредив его крышу, и упал в огороде. «Он пошел в гору на обгон, и почему-то ушел влево, встретил препятствие, мотоцикл улетел через забор! Летел конкретно», — рассказал один из очевидцев аварии.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что за рулем мотоцикла Honda находился 37-летний мужчина, его госпитализировали с тяжелыми многочисленными травмами. Сейчас устанавливается, был ли он пьян.

Обсуждая случившееся, интернет-пользователи заподозрили байкера в превышении скорости, а также отметили плохое состояние дороги в этом месте.