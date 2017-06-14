Красноярцев удивило большое семейство утят на оживленной проезжей части (видео)

Красноярские водители не остались равнодушными и уступили дорогу растерянным уткам. Инцидент произошел несколько дней назад при подъеме по улице Белинского к медицинскому университету.

На пути водителей, которые обычно проезжают этот участок дороги на достаточно высокой скорости, появились взрослая утка и 9 маленьких утят. Водители машин и автобусов удивились птицам в этом месте, но все дружно уступили им дорогу.

Публикация от Евгений Баранников #тычёповар (@evbar82) Июн 14 2017 в 10:03 PDT

На кадрах другого видео можно заметить, что некоторые водители и пассажиры вышли из машин, чтобы остановить поток транспорта.

Напомним, в Красноярске достаточно часто различные животные оказываются на проезжей части или около нее. В большинстве случаев их удается спасти.