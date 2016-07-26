Красноярцы смогут купить дом с баней по цене гостинки

Компания «Основа» этим летом предлагает красноярцам перебраться из шумного города в свой собственный дом и приобрести загородный мобильный комплекс по цене гостинки.

Загородный комплекс состоит из дома площадью 27 кв. м и бани 14 кв. м. Специалисты в области малоэтажного строительства пояснили, что две постройки обойдутся горожанам в 900 тыс. рублей.

«Многие красноярцы считают, что жить за городом могут только те, кто располагает большими средствами, однако современные технологии строительства позволяют быстро возводить надежные дома, цена которых не отличается от небольшой и недорогой квартиры в Красноярске», — пояснили в компании «Основа».

Комплекс из дома и бани в чистовой отделке изготавливается на заводе. Все, что вам нужно — приобрести его, привезти, установить на любой участок и начать жить.

Если у вас возникнет желание сделать прочную основу под загородный дом, то его стоимость увеличится. Специалисты компании «Основа» готовы проконсультировать вас по вопросам приобретения фундамента и строительства будущего дома. Все подробности вы можете узнать по тел. (391) 23-11-833. Кроме того, подробную информацию можно найти на сайте.

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