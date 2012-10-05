Виктор Толоконский запустил новую линию на Ачинском глиноземном комбинате

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на Ачинском глиноземном комбинате запустил новую автоматическую формовочную линию на ремонтно-механической базе филиала РИК компании РУСАЛ.

Глава региона отметил, что это важнейший этап в развитии производства стальных и чугунных изделий, которые используются сразу несколькими предприятиями РУСАЛа. Запуск автоматической линии позволит увеличить количество и повысить качество продукции, а также улучшить условия труда сотрудников.

Также на комбинате губернатор посетил шламовую карту № 3 — последний раз он был здесь два года назад. Карту планируют запустить уже в этом году. Ее площадь составляет 146 гектаров, а вместимость — 112 млн кубометров, что обеспечит работу АГК до 2035 года. Стоимость строительства — около 3,9 млрд рублей.

«Мы видим, что РУСАЛ вкладывает много ресурсов в решение экологических задач. Компания занимает принципиальную позицию: делать гораздо больше, чем требуют государственные надзорные органы. Пример — новая шламовая карта. Важно, что компания занимается экологическими улучшениями и на территории города — это и озеленение города, и создание специального участка для уборки улиц. В этом плане РУСАЛ выступает пионером, укрепляя основу производственно-экономической жизни города», — подчеркнул Толоконский.

Затем губернатору показали новый аквацентр «Форма», построенный на деньги частных инвесторов, а также Ачинский перинатальный центр. Виктор Толоконский назвал медучреждение объектом особого внимания и напомнил, что с начала работы центра в нем родилось 817 детей.

«Врачи центра уже сталкиваются со сложными случаями и спасают детей, которых раньше бы признали нежизнеспособными. В этом им помогает и оснащенность центра современным медицинским оборудованием и новые профессиональные навыки. Вскоре здесь откроется еще одно отделение — гинекологическое. Все здесь направлено на решение главной задачи — сопровождение будущих матерей на всех стадиях беременности, начиная с самого раннего периода», — подчеркнул он. Толоконский добавил, что центр более чем на 90% укомплектован специалистами. Медикам дали квартиры и подъемные пособия, что заинтересовало многих остаться в городе.

Завершился визит губернатора совещанием в мэрии Ачинска. Глава города Илай Ахметов представил несколько ключевых позиций развития территории. Среди них: продолжение программы по переселению жителей из ветхого жилья, строительство социально-важных объектов и развитие инфраструктуры микрорайонов малоэтажной застройки.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Ачинска