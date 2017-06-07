Фоторепортаж: как в Красноярске новый сквер создавали

В Красноярске есть много мест для новых скверов и парков, но, к сожалению, появляются они не так часто. 5 июня — день создания новой зеленой зоны на карте города. Сквер в районе перекрестка ул. Водопьянова и 9 Мая появился при поддержке компании РУСАЛ силами жильцов соседних домов и красноярцев, которых никак не назовешь равнодушными к теме экологии. Посмотрите, как это было.

РУСАЛ запустил в 2017 году экологический марафон «Зеленая волна» в регионах присутствия. Металлурги высаживают деревья и проводят экопраздники в более чем 15 городах России. Кроме того в этом году администрация Советского района и РУСАЛ подписали соглашение о партнерстве и договорились реализовать целый ряд социальных проектов. 1000 деревьев на месте бывшего рынка «Казачий» — один из них.

«Сегодня большой праздник для жителей Северного, которые давно мечтали, чтобы в районе появился парк. Вместе с РУСАЛом мы продолжим благоустройство нового сквера. Здесь появятся малые архитектурные формы, скамейки, дорожки для прогулок», — рассказал глава Советского района Владислав Логинов.





Посадить дерево в рамках акции мог любой желающий: организаторы заранее подготовили лунки, саженцы и инвентарь. Главной достопримечательностью нового сквера стали белые дубы — два десятилетних дерева высадили в самом центре. Участники акции дополнили новый зелёный массив сквера яблонями, липами, соснами, елями, сиренями и другими сортами деревьев и кустарников.

«Мы заинтересованы в развитии района, который исторически связан с Красноярским алюминиевым заводом. В рамках подписанного соглашения мы сегодня создали этот сквер. Кроме того, мы взяли на себя обязательства по благоустройству улицы Пограничников, и еще будет много социально-важных мероприятий. Я думаю, что этот сквер должен стать местом, где будут отдыхать не только жители Советского района, и все жители города», — поделился впечатлениями и.о. управляющего директора Красноярского алюминиевого завода Андрей Матвеев.

Организаторы создания зелёной зоны предложили назвать новый сквер «Семейный», так как между деревьями появятся и детские площадки, и лавочки для пенсионеров, и многофункциональное пространство для детей с ограниченными возможностями. Но горожане могут предложить и свое название для зеленой зоны — сделать это можно на специальной странице в соцсети «ВКонтакте».

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В 2017 году в рамках экологического марафона «Зеленая волна» РУСАЛ уже высадил 200 кустов сиреней, провел акцию по ликвидации свалок в Советском районе и с партнерами запустил экомарафон «День Енисея» — на территории косы Орлиха, прибрежной территории красноярского сквера на проспекте Ульяновском, активисты собрали почти 3 тонны мусора.

Подобные акции не только помогают сделать город лучше, они помогают и взрослым, и детям понять главное — вместе мы можем изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. Главное, чтобы рядом были надежные партнеры и крепкое плечо.