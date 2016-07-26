Пенсионер погиб в дыму вечернего пожара в Красноярске

В Кировском районе Красноярска во время пожара погиб пожилой мужчина, сообщили 19 июня в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Пожар, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, начался в 22:17 на пр. имени газеты Красноярский рабочий, 154. Еще до приезда оперативных служб часть людей сумели покинуть дом, но 72 жильцам потребовалась помощь спасателей.

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Как оказалось, причиной задымления в подъезде стало короткое замыкание проводки на 6 этаже без последующего возгорания. В квартире погиб ее 89-летний владелец — скорее всего, мужчина отравился продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.