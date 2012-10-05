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Ночью в Красноярске сгорели три дорогих иномарки (видео)
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Ночью в Красноярске сгорели три дорогих иномарки (видео)

16 июня 9:31
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В Октябрьском районе Красноярска в ночном пожаре сгорели три машины. ЧП произошло сегодня ночью на парковке между домами № 3 и 5 по ул. Баумана.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГУ МЧС по краю, пожар начался в час ночи, потушили его спустя 15 минут. Пострадавшие от огня машины стояли рядом. По данным очевидцев, после пожара две из них не подлежат восстановлению.

На ул. Баумана сгорели автомобили

Видео: vk.com/kraschp

Местные жители предположили, что кто-то поджег один автомобиль, а затем огонь распространился на соседние. В МЧС подтвердили версию о поджоге — специалисты обнаружили два независимых друг от друга очага возгорания.

Добавим, данные о марках сгоревших машин разнятся. В МЧС сообщают, что пожар повредил только «Тойоты», включая Land Cruiser Prado. Очевидцы утверждают, что среди пострадавших от огня машин был Lexus.

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