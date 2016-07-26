В красноярские школы завезли медали для отличников

В красноярских школах завершается подготовка к выпускным вечерам. В праздничных мероприятиях примут участие 4,5 тыс. выпускников. Дату праздника родители и ученики определяли самостоятельно, мероприятия пройдут в период с 23 по 28 июня. В 50 учреждениях выпускается по одному 11 классу, в 25 школах по два и только в одном учреждении 6 выпускных классов. Самый большой выпуск, 148 человек, в гимназии № 1, а самый немногочисленный, 8 человек, в гимназии № 12. Больше всего школьников выпустятся из учреждений Советского района (1430 человек).

Главным событием станет вручение аттестатов о полном среднем образовании. Все учреждения уже оценили 11-летний труд выпускников. Школы города получили медали, бланки аттестатов и вкладыши государственного образца. Данные о выпускнике и итоговые оценки в документы вносят сами педагоги при помощи специальной компьютерной программы. По традиции торжественное вручение аттестатов состоится в здании общеобразовательных учреждений. Неофициальная часть выпускного проводится по согласованному с главным управлением образования графику.

В течение последних лет действует запрет на выезд школьников за пределы города Красноярска, также запрещено применение пиротехники и использование открытого огня. Контроль за выпускниками будут осуществлять около 1000 сотрудников общеобразовательных учреждений — директора, завучи, классные руководители. Если выпускник по каким-то причинам не будет принимать участие в школьных мероприятиях, родители обязаны предоставить администрации образовательного учреждения расписку о том, что они берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка. Учащиеся и род​ители ​семи школ отказались от проведения неофициальной части мероприятия. Выпускные вечера для ребят пройдут в стенах родных школы, ограничатся выдачей аттестатов в торжественной обстановке и праздничными концертами.

«Более 500 выпускников ждёт участие в торжественной церемонии вручения медалей за успехи в учении. 27 июня старшеклассники соберутся в овальном зале городской администрации и районных администрациях. Ребят поздравят с успешным завершением обучения в школе и вручат медали. В овальном зале состоится чествование 25 выпускников специализированных и корпоративных классов, остальных ребят поздравят руководители районных администраций», — пояснила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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По предварительным данным 557 выпускников получат аттестат с отличием и медаль за успехи в учении. Причем, согласно федеральному закону, претендовать на «особый» аттестат и медаль могут ребята, получившие итоговые оценки «отлично» по всем предметам. Деления на золотую и серебряную медали теперь нет«. Наилучший результат демонстрируют учреждения Железнодорожного и Центрального района, из школы выпускается 15,6% и 14,3% медалистов соответственно. Предварительно наибольшее количество отличников, 25 человек (17% от общего числа выпускников), учится в гимназии № 1 «Универс». В процентном соотношении наилучшие показатели у гимназии № 2 (31,4% медалистов), гимназии № 14 (29,6%), школы № 22 (27,3%), школы № 141 (26,9%).