В красноярских школах станет больше спецклассов

В красноярских школах увеличится число специализированных и корпоративных классов, сообщили 31 мая в пресс-службе главного управления образования мэрии. Будут работать классы медицинского и банковского направления, классы юнармии и социального инжиниринга.

Если в этом году по программам углублённого изучения отдельных предметов обучаются порядка 11 тысяч школьников, то в следующем учебном году их количество превысит 18 тысяч человек. Помимо привычного профильного обучения в гуманитарных, биолого-химических и математических классах, дети могут получать образование в спортивных классах, классах медицинского добровольчества, инженерно-технологических, IT и программирования.

На базе трёх образовательных учреждений работает физико-математическая школа при СФУ, ещё в трёх школах открыты корпоративные классы («Роснефть», «Полюс», «МЧС-ресурс»). В семи учреждениях Ленинского района совместно с двумя вузами и АО «КрасМаш» функционируют «Школы-лаборатории» — проект является долгосрочным и направлен на создание условий для профессиональной подготовки школьников к инженерной карьере.

В девяти школах реализуется проект «Педагогический лицей», это совместная работа с КГПУ им. В.П. Астафьева целью которого является предоставление школьникам возможности попробовать себя в профессии педагога. В гимназии № 1 «Универс» (Корнеева, 50) функционирует «Предуниверсарий Высшей школы экономики».

Директор гимназии № 4 (ул. им. газеты «Пионерская Правда», 5) Максим Рябцев рассказал:

«В нашей гимназии функционируют специализированный класс естественно-научной направленности и класс Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ (ВШЭ). Сейчас по спецпрограммам занимаются 55 человек, в следующем учебном году их количество возрастёт до 80 человек. Акцент в образовании сделан на исследовательскую деятельность. В текущем учебном году наши дети стали призёрами и победителями городской конференции инновационных проектов и исследований. Так, например, ученицы специализированного класса провели исследования на тему воздействия цветового спектра на рост растений. Старшеклассница поместила рассаду под лампы и в течение нескольких месяцев наблюдала за их ростом. Школьники также представили химические способы отбеливания зубов и открыли взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью».

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В гимназии № 4 ученики класса ВШЭ обучаются по направлениям и учебным планам лицея Высшей школы. Его особенностью является изучение английского языка на профильном уровне и предмета «Теория познания». Внеурочная деятельность включает психологические тренинги и курс «Методология исследовательской деятельности». Старшеклассники проходят стажировку в лицее ВШЭ в Москве, готовят и защищают свои исследовательские работы. Так, например, ребята выясняют причины изменения цен на недвижимость, исследуют социальную активность подростков, проектируют городскую среду.

Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова пояснила:

«Особые программы обучения — образцы организации образовательного процесса во взаимодействии с вузами и предприятиями. Школы активно перенимают опыт друг друга. Так, например, школа № 66 (Партизана Железняка, 16) планирует открыть медицинский класс, в школе № 80 („Красноярский рабочий“, 92 б) совместно с МВД России и Межрегиональным правовым колледжем заработает гуманитарно-правовой класс, в школе № 47 (Песочная, 20) в рамках сетевого взаимодействия с Красноярским гуманитарно-экономическим техникумом ребят будут готовить к правовой работе в социальной сфере, в гимназии № 2 (Марковского, 36) детей обучат технологическому предпринимательству и социальному инжинирингу, в лицее № 28 (Профсоюзов, 17) заработает бизнес-класс, в школе № 133 (Гусарова, 16) ребята смогут осваивать банковское дело, в гимназии № 7 („Красноярский рабочий“, 38) появятся инженерно-металлургический, информационный классы, а также класс юнармии».

В новому учебном году значительно увеличится количество специализированных классов математического, физико-математического, инженерно-технологического, естественно-научного направлений. Если сейчас на базе 24 школ города в 46 классах получают образование 1200 учеников, то в следующем учебном году в 68 классах будут учиться 1700 ребят. Приём в классы будет проводиться на конкурсной основе, обучаться в них смогут дети из разных учреждений города.

План обучения значительно отличается от «обычной» программы. В расписание включены дополнительные часы профильных предметов. Основой занятий станут исследовательская, проектная и научная работа. Обучением ребят в специализированных классах будут заниматься школьные учителя и преподаватели высшей школы. Занятия планируется проводить не только в обычных классах, но и в вузовских аудиториях и лабораториях.

Получить подробную информацию об условиях поступления в спецклассы можно в лицеях № 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, гимназиях № 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, школах № 7, 10, 22, 143, 144, 145, 151, 153.