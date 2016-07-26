Богучанская ГЭС возглавила рейтинг эффективности генерирующих компаний России

Богучанская ГЭС два квартала подряд занимает первое место в рейтинге «Генерирующие компании — эффективность на рынке», который составлен Некоммерческим партнерством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»). Второе место заняло ПАО «Иркутскэнерго», третье — АО «ЕвроСибЭнерго». При определении лидера отрасли были использованы данные по 78 генерирующим компаниям и предприятиям.

В четвертом квартале 2016 года и в рейтинге по итогам всего года Богучанская ГЭС занимала первое место. За первые месяцы текущего года БоГЭС улучшила позиции в номинации «Готовность генерирующего оборудования к работе» (поднялась с 6 места на 3) и сохранила позиции в рейтинге «Удельная прибыль на 1 МВт·ч выработки», что говорит о высоком уровне подготовки персонала и растущем спросе на энергию ГЭС в Красноярском крае и соседних регионах Сибирского федерального округа.

Для справки: НП «Совет рынка» создано в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию энергетической системы России». Партнерство объединяет продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, а также организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка и иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики.