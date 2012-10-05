На Богучанской ГЭС выросла выработка электроэнергии

Выработка Богучанской ГЭС в мае 2017 года превысила 1 162 млн кВтч, что на 3,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Богучанская ГЭС смогла увеличить производство в условиях маловодья и в тот период, когда суммарная выработка электроэнергии на ГЭС края снизилась по сравнению с маем 2016 года на 2,1 %. Выработка электростанций энергосистемы Красноярского края в мае 2017 года составила 4 892 млн кВтч, что на 5,3 % меньше объема выработки за май 2016 года.

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Доля Богучанской ГЭС в мае составила 40,57 % выработки всех ГЭС (2864,6 млн кВтч),23,75 % выработки всех электростанций (4 892 млн кВтч) и 32,37 % суммарного потребления энергосистемы Красноярского края (3 590,6 млн кВтч). С 1 января по 13 июня Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 5 973 млн кВтч, а с момента пуска первых агрегатов в 2012 году — 46 698 млн кВтч.

Избыток электроэнергии, произведенной на территории Красноярского края, передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. В мае текущего года суммарный переток составил 1 301,4 млн кВтч, с начала года — 6 886,2 млн кВтч.